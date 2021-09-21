لاعب سيراميكا في صفوف مصري السلوم





نجح نادي مصري السلوم في التعاقد مع كاظيم باليمو لاعب سيراميكا كليوباترا والسويس إعارة لمدة موسم لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



وكان الفريق قد نجح في التعاقد مع أحمد عيد حارس كوكاكولا ، وسيد حمدي مهاجم بورتو، ومحمود عبد المنصف حارس الجزيرة في إطار سياسة الشركة الراعية للفريق لتدعيم الفريق بصفقات قوية .



يذكر أن الفريق قد خاض أولي تدريباته تحت القيادة الجديدة للجهاز الفني بقيادة رضا الفداوي الجمعه على ملعب الحرس بألماظة ضمن الاستعداد لمواجهة كفر الشيخ بالجولة الأولى من دوري القسم الثاني.



ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من رضا الفداوي مديرا فنيا ومحمد فتحى مدرب عام وحمد صالح و وحيد صادق مدربين وصبحي توفيق مدرب حراس مرمى وأحمد إبراهيم مدير إدارى.



وكانت شركة "ألو إيجيبت" قد حصلت على حقوق رعاية الفريق ووضعت الشركة الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة .



ويبدأ الفريق مشواره بالقسم الثاني يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري باستضافة فريق كفر الشيخ في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة .