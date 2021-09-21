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إلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:00 م
بطولة السوبر المصري
بطولة السوبر المصري
علي نبوي
تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يفيد بإلغاء أي مظاهر احتفالية في بطولة السوبر المصري، وارتداء شارات سوداء للاعبي الفريقين في المباراة المقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش باستاد الجيش ببرج العرب، حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.


وتقرر أن تقتصر المراسم على تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم الميداليات للاعبي الفريقين، كما تقرر وقوف الفريقين دقيقة حداد قبل بدء المباراة.


ويلتقي الأهلي بنظيره طلائع الجيش في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي السوبر المصري.

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وفاة المشير نهائي السوبر بطولة السوبر المصري الطنطاوي

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