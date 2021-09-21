الكشف عن مدة غياب نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن المدة التي سيغيبها اللاعب الدولي، داني كارفخال، الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد، بداعي الإصابة.









كارفاخال يغيب عن ريال مدريد اسبوعين

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن داني كارفخال اجتاز الفحوصات الطبية التي أجراها اليوم الاثنين، وسيغيب مبدئيًا لمدة أسبوعين على الأقل.





كما أوضحت الصحيفة المقربة من أسوار السنتياجو برنابيو، إن ريال مدريد لن ينشر تقريرا طبيا بشأن إصابة داني كارفخال، بناء على طلب صريح من اللاعب الدولي ، الذي يستفيد من حقه في الخصوصية.





وكان داني كارفخال، قد تعرض للإصابة في مباراة ريال مدريد و فالنسيا، التي جرت أمس الأحد في الجولة الخامسة من عمر الدري الإسباني، وتم استبداله في الدقيقة 27.





وتعد هذه الإصابة، انتكاسة جديدة للاعب الدولي، داني كارفخال، الذي غاب عن 36 مباراة رسمية الموسم الماضي.



