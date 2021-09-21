الأخطبوط.. تطور مثير في صفقة الأهلي المنتظرة

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ودائماً ما يتردد اسم حارس مرمي طلائع الجيش محمد بسام للانضمام للنادي الأهلي خاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

صفقة جديدة تقترب من الأهلي





وعلم الفجر الرياضي أن محمد بسام يرغب فى أن يضغط النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي خاصة بعد مباراة السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى مباراة كأس السوبر المصري يوم الثلاثاء فى تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.