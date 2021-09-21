Advertisements

البرلمان ينكس العلم حدادا على وفاة المشير حسين طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:28 م
مجلس النواب
مجلس النواب
عبداللطيف هيبة
نكس مجلس النواب العلم من أعلى مقر المجلس، اليوم الثلاثاء، حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.

وجاء ذلك عملًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 وحتى الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021.

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثرًا والقاسية بمسؤولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.

وقال جبالي: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر العظيم وفاة المغفور له بإذن الله إبن مصر البار المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق) الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، والذى حمل لواء الدفاع عن ترابها المقدس فى مسيرة عطاء متواصلة امتدت لعقود".

وأردف رئيس مجلس النواب: "أن هذا القائد العظيم كان مصدرًا للإلهام والصمود وسيظل شاهدًا أمينًا على ملحمة الشرف والعزة التى خاضتها مصر فى جميع معاركها، وشارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثرًا والقاسية بمسؤولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان رغم وعورة الطريق وجسامة التحدى، حيث تحلى برباطة الجأش والمثابرة لعلمه بما يحاك للوطن من الخارج والداخل، وحرص ألا يكون الجيش فى مواجهة الشعب، بل مدافعًا وحاميًا لأمنه واستقراره ".
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "إننا نفتقد هذا القائد العظيم ولا نملك إلا ندعو الله عز وجل أن يشمله بواسع رحمته نظير ما قدم لوطنه ومواطنيه"، داعيًا المولى عز وجل أن يسكن فقيد مصر فسيح جناته، وأن يلهم شعب مصر وتلامذته صبر المؤمنين.."إنا لله وإنا إليه راجعون".

الكلمات المفتاحية

وفاه المشير طنطاوى وفاة المشير مجلس النواب المشير طنطاوى الطنطاوي

أخبار تهمك

بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الطلائع في السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ ساعة

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 5 ساعات

الأخطبوط.. تطور مثير في صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 20 دقيقة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يومين

عاجل.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان ناعيا الفريق العصار: كان مصدرا للفخر والصمود

رئيس النواب ناعيا المشير طنطاوى: افتقدنا قائدا عظيما

نائب بالشيوخ ينعى المشير طنطاوي: رجل دولة من الطراز الأول

محافظ المنيا ينعي المشير محمد حسين طنطاوي

"صناعة الوفد" تنعى المشير طنطاوي: ترك علامة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية

عاجل.. السيسي ناعيًا المشير طنطاوي: "فقدت أبا ومعلما وإنسانا غيورا على وطنه"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الطلائع في السوبر

05:57 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

02:08 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements