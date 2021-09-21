تعرف على مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

أعلنت وزارة المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر الحالي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.





وقالت الوزارة إنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال هذا الشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.





كما أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، بحيث يتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، منعا للتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، وبالتالي تجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر الحالي، ومواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر:





مواعيد مرتبات شهر سبتمبر الحالي





قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم بدءًا من اليوم الثلاثاء، صرف مرتبات شهر سبتمبر الحالي.





وأشار وزير المالية إلى تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال هذا الشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.





وأهاب الوزير بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.





مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر





وأكد وزير المالية أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، بينما تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين في شهر ديسمبر، على النحو التالي:





مواعيد صرف مرتبات أكتوبر:





تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أكتوبر، ثم تُصرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم تُصرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، على أن تُصرف مرتبات جميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر.





مواعيد صرف مرتبات نوفمبر:





وتبدأ عمليات صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للعاملين فى 33 وزارة وهيئة يوم 23 نوفمبر، ثم تُصرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم تُصرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، على أن تُصرف مرتبات جميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 28 و29 نوفمبر.





مواعيد صرف مرتبات ديسمبر:



