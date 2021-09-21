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أنشيلوتي: سأجرى تغييرات في تشكيل الريال أمام مايوركا.. وكامافينجا رائع

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:33 م
ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة فريقه غدًا أمام ريال مايوركا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني "الليجا".

 

تصريحات أنشيلوتي اليوم


أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد :"إذا حافظنا على هذه الروح والمقاتلة حتى النهاية، فسوف تسير الأمور على ما يرام، نمتلك جودة كبيرة ولكن الروح هي الأساس".

 

وأضاف :""سأقوم ببعض التغييرات في التشكيلة، سأرى الجلسة التدريبية اليوم ثم سأقرر".

 

وعن أسلوب ريال مدريد أوضح أنشيلوتي :" أنا بحاجة إلى الوقت لشرح الأسلوب، يجب على المدرب أن يأخذ بعين الاعتبار تاريخ كل نادٍ وتقاليده، ثم يقوم بتقييم خصائص لاعبيه".

 

وأشار :"خصائص اللاعبين الذين أمتلكهم الآن مختلفة عن مرحلتي الأولى، أحاول أن أضعهم بأفضل وضعية في ملعب المباراة".

 

وتطرق للحديث عن إمكانية إقالة كومان من تدريب برشلونة قال :" من تجربتي هناك العديد من المشاكل التي سيمر بها المدرب عاجلًا أم آجلًا، بالنسبة لي الأمور تسير على ما يرام، ولكن على المدرب أن يجد الحل ولا شيء غير ذلك".

 

وأوضح :""الفوز يأتي أولًا، وتكون لديك فرصة أفضل للفوز عندما تلعب بشكلٍ جيد، ولكي تلعب بشكلٍ جيد يجب تقوية الدفاع، المهم هو التوازن، من المهم اللعب مع وبدون الكرة".

 

وأشار :"عندما يتمركز جميع اللاعبين في مراكزهم فهذا يؤدي إلى تقوية الدفاع، ما يتعين علينا تحسينه هو زيادة الضغط، وعلينا أن نبحث عن فرصة للاندفاع للأمام، حتى الآن لم نقم بعملٍ جيد".

 

وأردف :"كامافينغا لديه كل شيء ليلعب في ريال مدريد، هو مبتهج دائمًا في غرفة الملابس ويعطي أجواء إيجابية، هو يحاول تعلم اللغة الإسبانية بسرعة".

 

واختتم :"في بعض الأحيان نخرج للهجوم ويتبقى 3 لاعبين في الخلف، وهذا يعتمد على تمركز الفريق المنافس، ضد فالنسيا تكرر الأمر عدة مرات، ولكن ذلك يتغير حسب مجريات المباراة".

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