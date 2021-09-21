بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد.. واستمرار هذه الظواهر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس لغد الأربعاء.





وقالت الأرصاد في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه يسود غدًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.



