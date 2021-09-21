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بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد.. واستمرار هذه الظواهر

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:35 م
حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء حسن
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس لغد الأربعاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه يسود غدًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال ساعات النهار.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، حذرت هيئة الأرصاد من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد.. واستمرار هذه الظواهر
بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد.. واستمرار هذه الظواهر

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