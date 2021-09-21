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من بينها الشقة والورشة.. هدايا السيسي تصل إلى حدادة المنصورة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:38 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد كشك
سلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين، بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد شقة بمدينة محلة دمنة كاملة التشطيب والمفروشات للمواطنة بوسي سعد المعروفة بـ"حدادة المنصورة".

وأوضح المحافظ، أنه جارٍ توفير ورشه لها وستتحمل مديرية التضامن الاجتماعي قيمتها الإيجارية كاملة.

وقرر "مختار"، صرف 5 آلاف جنيه فوري، و500 جنيه مساعدة شهرية وضمها على برنامج تكافل وكرامة ومتابعتها بصفة مستمرة.

ووجه المحافظ، بإعفاء جميع أولادها من المصروفات الدراسية وتوفير كافة سبل الرعاية لهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية ووجه لوكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة أولادها خلال المرحلة التعليمية شخصيًا.

وكلف "مختار"، الدكتورة هدي بلاط مدير إدارة التنمية البشرية بالمحافظة بالتنسيق مع الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتلبية كافة احتياجاتها ومتابعة حالتها.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل احتياجات المواطنة بوسي سعد ابنة مدينة المنصورة والتي تعمل في مهنة الحدادة لتستطيع تلبية احتياجات أسرتها المعيشية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
من بينها الشقة والورشة.. هدايا السيسي تصل إلى حدادة المنصورة
من بينها الشقة والورشة.. هدايا السيسي تصل إلى حدادة المنصورة

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هدايا السيسي لحدادة المنصورة حدادة المنصورة بوسي سعد الفجر السيسي

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