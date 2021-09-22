في أول أيام الخريف.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

أعلنت الهيئة العامة للأصاد الجوية، عن موعد انكسار الموجة الحارة، التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.





وقالت الهيئة إن الموجة الحارة تنتهي باتها اليوم الأربعاء، وهو أول أيام فصل الخريف، إذ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، بداية من غد الخميس على جميع الأنحاء.





وعن طقس اليوم الأربعاء، قالت الهيئة يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.





أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من غد الخميس 23 سبتمبر 2021، وحتى يوم الإثنين 27 سبتمبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الخميس المقبل، تنخفض درجات الحرارة، على جميع الأنحاء، بقيم تتراوح بين 3 درجات مئوية إلى 5 درجات مئوية.





وتتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.





كما تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.





وتكون حالة الطقس على مدار يومي الخميس والجمعة على النحو التالي:





يوم الخميس 23 سبتمبر 2021:

- فرص أمطار خفيفة مساء، بنسبة 30% إلى 60% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، على فترات متقطعة.





يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021: