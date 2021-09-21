اللواء عادل العمدة: المشير طنطاوي كان الحارس الأمين على مصر (فيديو)

توجه اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالتعازي إلى الشعب المصري والأمة العربية في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.





وقال "العمدة" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "كل التعازي للأمة العربية لأن من فقد يعد من القامات المصرية والأبطال التي جادت بهم الأراضي المصرية، وحمى الصورة العسكرية للمقاتل وقدمها في أبهى صورتها".





وأضاف "المشير طنطاوي قاد الدفة في ظروف كان يعيش الوطن كله في مرحلة تكاد تكون انخطاف لها، فكان الحارس الأمين وعبر بها إلى بر لأمان ونجاها من الغرق وسلمها بكامل سيادتها على أراضيها في فترة من أحلك وأصعب فترات الدولة المصرية بسياسته ووعيه في ظروف كان الوطن العربي يجوب فيه الصراعات والمشاكل".





وكان حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم واجب العزاء لأسرة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، على هامش حضوره مراسم جنازته العسكرية.





وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات للمسلحة مراسم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.





وشارك في الجنازة القائد العام للقوات للمسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار رجالات الدولة.



