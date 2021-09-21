تفاصيل 3 ساعات للتحقيق مع المطربين شاكوش وعنكيلي بنقابه المهن الموسيقيه







حققت نقابة المهن الموسيقية في الشكوي المقدمة من المطرب محمد الجمل ضد شاكوش بسرقه أغنية ناقص عمر، في واقعة جديدة لاتهام المطرب شاكوش بسرقه أغنيه من أحد المطربين.



تم تحديد موعد اليوم للتحقيق الشكوى واستدعاء شاكوش والمطرب عمرو العنكيلي للتحقيق معهما اليوم.



وتبدا تفاصيل الحكايه كما جاءت بتصريحات ايمن محفوظ المحامي الذي حضر تحقيق نقابه الموسيقين مع عمرو العنكيلي ان الفنان محمد الجمل الذي اتهم شاكوش بسرقه اغنيه ناقص عمر.



وصرح ايمن محفوظ المحامي بان موكله العنكيلي تضامن مع شكوي الجمل ضد شاكوش بتحقيقات نقابه الموسيقين الذي غني الاغنيه وغناها مع المطرب العنكيلي دون اذن من الجمل واخذ المحتوي ونشره علي قناه شاكوش علي اليوتيوب وجني ارباح من تلك الاغنيه



واردف محفوظ بتحقيقات نقابه الموسيقين بانه وموكله يتحفظان بحقهم ضد المطرب شاكوش في استغلال اغنيه ملك الفنان محمد الجمل بمشاركه الفنان عمرو عنكيلي الذي كان يجهل انه ملك الجمل.



واختتم ايمن محفوظ المحامي باعتباره وكيلا عن عنكيلي بانه سيتخذ الاجراءات القانونية ضد شاكوش من استحصال علي امر قضائي بمنع اغنيه شاكوش المسلوبه من الفنان محمد الجمل من التدوال ورفع دعوي تعويض ضد شاكوش للاستغلال وطمع شاكوش مع حفظ كافه الحقوق القانونية ضد ضحايا شاكوش.



