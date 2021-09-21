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بقيادة كيروش.. جهاز منتخب مصر يتابع مباراة الأهلي والطلائع

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:47 م
جهاز منتخب مصر
جهاز منتخب مصر
علي نبوي

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروز على حضور مباراة الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش والتي ستقام على استاد برج العرب بنهائي كأس السوبر المصري.

 

كيروش في مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وجاء حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر للمباراة من أجل متابعة اللاعبين قبل الإعلان عن قائمة المنتخب للمعسكر المقبل استعدادًا لمواجهتي ليبيا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

وقبل بداية المباراة قام ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر ومحمد شوقي المدرب بالحديث مع عدد من لاعبي الأهلي وطلائع الجيش.

 

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي ليبيا يوم 8 ، 11 أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

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