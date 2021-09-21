الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا ينعي المشير محمد حسين طنطاوي





ينعى عبدالحميد نقريش الأمين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي وافته المنية اليوم

و الذي تولي المسؤولية بشرف وجسارة في الظروف العصيبة التي مرت بها البلاد

وتابع نقريش في بيان الاتحاد:" إذ ينعي خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وان يسكنه الفردوس الاعلي في الجنة اللهم امين".

والجدير بالذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاسبق توفى اليوم بعد صراع مع المرض ولد المشير محمد حسين طنطاوي في 31 أكتوبر 1935 القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية ورجل دولة.

وعمل كوزير للدفاع والإنتاج الحربي وولد لأسرة مصرية نوبية تخرج في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان .

وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة. شغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس السابق محمد حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة فمن بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس مبارك قراراً بترقيته إلى رتبة الفريق أول.

وفي 4 أكتوبر سنة 1993 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة المشير ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.الملحق العسكري في باكستان.قائد الكتيبة 16 أثناء حرب أكتوبر 1973.قائد اللواء 136 مشاه ميكانيكا قائد الفرقة 18 مشاه ميكانيكا قائد فرع التخطيط، قسم العمليات الميدانية للجيش.رئيس فرع العمليات، قسم العمليات الميدانية للجيش.قائد لواء المشاة.رئيس فرع العمليات، بهيئة عمليات القوات المسلحة.قائد فرقة المشاة الآلية.

قائد فرع التخطيط بالقوات المسلحة.رئيس أركان الجيش الثاني الميداني.قائد الجيش الثاني الميداني.قائد الحرس الجمهوري.رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.وزير الدفاع في 20 مايو 1991.القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي 1 أكتوبر 1993.رقي الي رتبة المشير في 4 أكتوبر 1993.رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر بالفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2012.مستشار رئيس الجمهورية في 12 أغسطس 2012.