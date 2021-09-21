عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي بعد قليل في نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : حسن مجدي – خالد سطوحي – علي الفيل – محمد ناصف

خط الوسط : عمرو السيسي – مهند لاشين – أحمد عبد الرحمن "زولا" - ميدو جابر

خط الهجوم : أحمد سمير – عبد الرحمن أسامة محمد "شيكا".

البدلاء :-

محمد شعبان – أحمد هاني – محمد الصباحي – علي الزاهدي – محمد علي الجويني – كريم الطيب – محمد سمير سعد – مصطفى الزناري – محمد محمد شحاته.