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أئمة وواعظات السودان في زيارة للمتحف المصري بالتحرير

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
استضاف المتحف المصري في التحرير، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيقة في زيارة للمتحف، وذلك أثناء تواجدهم بالبلاد لحضور الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف، وحرص الأولى على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة و الدولية التي تُقام في مصر لترويج السياحي، من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية.

وخلال الزيارة استقبلت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف أعضاء الوفد، حيث اصطحبتهم في جولة تم خلالها زيارة قاعات العرض المختلفة بالمتحف

وفي ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد عن استمتاعهم بزيارة المتحف المصري بالتحرير وإعجابهم بالقطع الأثرية المعروضة به، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بالمتحف.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد استضافت في شهر مارس الماضي أكثر من ١٢٠ شخصية من أكثر من ٤٠ دولة من الضيوف المشاركة في المؤتمر الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف لزيارة منطقة أهرامات الجيزة.

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