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عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الطلائع في السوبر

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 05:57 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل.

 

ويلتقي الأهلي في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بنظيره طلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس السوبر المصري.

 

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش جاء على النحو التالي :-

 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

 

خط الدفاع : أكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول

 

خط الوسط : حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة

 

خط الهجوم : حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

 

البدلاء :-

 

علي لطفي – محمود كهربا – حسام حسن – بدر بانون – أليو ديانج – صلاح محسن – محمود وحيد – لويس ميكيسوني – محمد هاني.

 

فيما تم استبعاد كلا من :-

 

مصطفى شوبير – رامي ربيعة – وليد سليمان – حمزة علاء – أحمد حمدي عبد القادر – عمار حمدي وكريم فؤاد من قائمة المباراة.

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