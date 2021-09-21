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موعد مباراة ارسنال ضد توتنهام المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 06:01 م
أرسنال
أرسنال
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ارسنال نظيره نادي توتنهام يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ارسنال المقبلة
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. 


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


يذكر أن نادي ارسنال قد حقق فوزا هاما على حساب نظيره فريق بيرنلي بنتيجة هدف مقابل لاشيء فى الجولة الماضية.

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