بحضور السيسي.. نقيب المهندسين يشارك في تشييع جنازة المشير طنطاوي

شارك المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، تشييع جنازة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة.





ونعى نقيب المهندسين، بمزيد من الحزن والأسى المشير طنطاوي قائلا: "فقدنا اليوم رمزًا وطنيًّا شامخًا وقائدًا شجاعًا وأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق".



