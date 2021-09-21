Advertisements

بحضور السيسي.. نقيب المهندسين يشارك في تشييع جنازة المشير طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 06:07 م
المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي
آيات عامر
شارك المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، تشييع جنازة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة.

ونعى نقيب المهندسين، بمزيد من الحزن والأسى المشير طنطاوي قائلا: "فقدنا اليوم رمزًا وطنيًّا شامخًا وقائدًا شجاعًا وأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق".

وتقدم ضاحي، بخالص تعازي نقابة المهندسين المصرية نقيبا ومجلسا أعلي وهيئة مكتب للقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري ولأسرة الفقيد الغالي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء ما قدَّمه من تضحيات في سبيل الوطن.

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع الاسبق جنازة المشير طنطاوي المهندس هاني ضاحي المشير طنطاوى الطنطاوي

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الطلائع في السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ ساعة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 5 ساعات

بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ ساعتين و 54 دقيقة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يومين

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ حوالي 4 ساعات

الأخطبوط.. تطور مثير في صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة و 24 دقيقة

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 14 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الطلائع في السوبر

05:57 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

02:08 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements