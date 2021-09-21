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العميد سمير راغب: المشير طنطاوي كان قائدا وأبا حقيقيا وموسوعة إنسانية (فيديو)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 06:17 م
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
شيماء حسن
توجه العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، بالتعازي إلى الشعب المصري والأمة العربية في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وقال "راغب" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "نعزي الشعب المصري وأسرة الراحل، اتفق تمامًا مع ما تقدم به الرئيس في حق المشير طنطاوي، وأفخر إني ممن تعلم وتتلمذ على يده، تعلمنا منه قيم عظيمة وكان أب حقيقي وقائد وموسوعة إنسانية".

وأضاف: "كان معلم حقيقي على كافة الأصعدة، وكان على دراية بكل التخصصات ويعلم مدى تعقيدها في كل التخصصات وكان موسوعة إنسانية وكيف يكون أولويات المجند في أكله وشربه وتدريبه، أنا كان ليا الشرف أني كنت موجود في فترة وجوده ووجود من تلتزم على يده".

وكان حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم واجب العزاء لأسرة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، على هامش حضوره مراسم جنازته العسكرية.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات للمسلحة مراسم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وشارك في الجنازة القائد العام للقوات للمسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار رجالات الدولة.

وأجريت مراسم الجنازة من مسجد المشير طنطاوي، الذي حمل اسم الراحل بالتجمع وأصبح أشهر مساجد مدينة القاهرة منذ تم افتتاحه في 9 مارس 2015 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت بإنشائه القوات المسلحة المصرية، وأطلق عليه اسم المشير طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام الأسبق للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، تخليدًا لدوره الوطني في تاريخ مصر.

الكلمات المفتاحية

وفاة المشير المشير طنطاوى العميد سمير راغب الطنطاوي

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