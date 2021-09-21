حبس عاطل وزوجته لقتل شاب وتقيده بالحبال وإلقائه بنيل الوراق

أمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، بحبس عاطل وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب لسرقة التوك توك الخاص به وإلقائه بنهر النيل بالوراق.





وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل مقتل شاب على يد عاطل وزوجته مقيد بالحبال وملفوف بسجادة وملقى بنهر النيل بالوراق، أن المتهم يدعى "أحمد" في عقده الثالث من العمر، وزوجته تدعى "سلمى".





واعترف المتهم أمام النيابة باعترافات تفصيلية، قائلًا: "أنا معرفش المجني عليه، أول مرة كنت أشوفه، وفي يوم الواقعة في المساء كان المجني يستقل التوك توك الخاص به، فأوقفته في منطقة بشتيل وطلبت منه الذهاب لمنطقة إمبابة، وعقب وصولي أبلغته هجيب حاجة من المنزل، وطلبت منه الصعود للشقة لنقل بعض المتعلقات، فغافلته أنا وزوجتي وقتلناه خنقًا وقيدناه بحبل ووضعناه في سجادة لإلقائه".





وأضاف المتهم، أنه ارتكب هذه الواقعة لسرقة التوك توك الخاص بالشاب، وقام المتهم بنقل الجثة في التوك توك وإلقائها في نهر النيل.





وأفادت التحقيقات، بأن الشاب المجني عليه مقيد بالحبال في القدم، ومخنوقًا بسلك كهربائي (كبير)، وملفوف بسجادة وملقى في نهر النيل بالوارق.





وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما أمرت بأخذ بصمات من الشاب للوصول لهويته.





ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات، لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية، مقيد بالحبال طافية بنهر النيل في الوراق.





وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل في الوراق.





وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب مجهول الهوية، مقيد بالحبال، وملفوف بسجادة.



