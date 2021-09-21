وزارة التموين تعلن مواعيد عمل "أهلاً مدارس"

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية معرض "أهلاً مدارس"، والمقام بمقر صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في مدينة نصر، موضحة أن المعرض قائم من 16 سبتمبر وحتى نهاية الشهر الجاري.





وأكدت التموين، خلال فيديو معرض أهلاً مدارس، نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، على أن التخفيضات تتراوح ما بين 25-30%، بالإضافة إلى أن 80% من المنتجات المعروضة صناعة مصرية.









ونوهت، إلى أنَّ مواعيد معرض أهلا مدارس 2021 تشمل استقباله لجمهور الزوار من الأسر والطلاب يوميًا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 10 مساء حتى انتهاء فترة إقامة المعرض.





وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المعرض مقام على مساحة 6 آلاف متر مربع بمشاركة أكثر من 200 عارض، بحيث تتوافر كل الاحتياجات التي يتطلبها موسم المدارس، علاوة على توافر الأغذية والسلع التي تدخل في صناعة الوجبة المدرسية.