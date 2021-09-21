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كيروش يلتقي بموسيماني قبل مواجهة السوبر المصري

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 06:29 م
كيروش يلتقي بموسيماني
كيروش يلتقي بموسيماني
محمد الصو
حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم على الحضور في ملعب برج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش، التي تقام في السابعة من مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب.

"كيروش يلتقي موسيماني قبل مواجهة السوبر"
وقام البرتغالي كارلوس كيروش وجهازه المعاون بمصافحة الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.


وضمت قائمة الأهلي لمباراة السوبر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.


ويدخل الأهلي مباراة السوبر للموسم المنقضي بعدما نجح في تحقيق الثنائية المحلية بالجمع بين بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، فيما يدخل طلائع الجيش مواجهة الليلة بعدما اختتم الموسم الماضي وصيفًا لبطولة كأس مصر.


وعلى مدى 14 مشاركة نجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر في 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخي لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتي المقاولون العرب وحرس الحدود في المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.


وعلى مدى تاريخ مشاركات الأهلي في البطولة التي انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 14 مشاركة تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات، احتكم فيها إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء التي انحازت للأهلي في 3 مناسبات، وتخلت عنه في مناسبتين، وخسر البطل التاريخي السوبر في مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.


نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 15 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالسوبر، واستقبلت شباكه 8 أهداف. ويعد الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة.

يعد الزمالك أكثر الفرق التي التقت الأهلي في نهائي السوبر المصري برصيد 7 مواجهات، حصد الأهلي اللقب في 5 مناسبات وخسر في مناسبتين.


إنبي التقى الأهلي في 3 مناسبات كان الفوز حليف الأهلي، بالإضافة إلى مواجهتين أمام فريق حرس الحدود ثم مواجهة واحدة أمام الإسماعيلي والمصري.


ويعد فريق طلائع الجيش أحدث الوجوه التي تسجل حضورها في نهائي السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه.

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