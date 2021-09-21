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"يوم من حياة امرأة".. تمارا عامر تطرح فيلمًا وثائقيًا للدفاع عن النساء

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:17 م
يوم من حياة امرأة
يوم من حياة امرأة
ريهام كمال
أكدت تمارا عامر، أنها بصدد التجهيز لطرح مشروع فيلما وثائقيا يحمل عنوان "يوم من حياة امرأة " ضمن فعاليات حقوق المرأة العراقية والعربية، لتستكمل به سلسلة نجاحاتها ومسيرتها في الدفاع عن المرأة بدورها الفعال كرئيسة لمنظمة حقوق المرأة العراقية.

وأضافت، الفيلم يحمل رسائل هادفة للمجتمع ويطرح المشاكل التي تواجهها المرأة ومعاناتها في الوقت الحالي؛ كما يدافع الفيلم عن قضية المرأة ويتحدث عن الحقوق التي يجب على الجميع احترامها.

ويدافع الفيلم أيضًا عن المرأة بكل كيانها، وحقوقها إلى نهاية الوقت خاصة أن المرأة هي نصف المجتمع ومن أبسط حقوقها أن تعيش حياة كريمة دون مشاكل أو اضطهاد لمجرد كونها امرأة.

وأردفت: سوف يكون الفيلم نقطة نجاح وتغير كبيرة قادمة لكل امرأة تعاني من مشاكل الاضطهاد والعنف بكل أشكاله، وأضافت أيضا أن حقوق المرأة لا تعني ذهاب حقوق الرجل بل تعني تساوي في الحقوق مع الجنسين بنفس المميزات التي منحها المجتمع والقانون للرجل على مر العصور.

الفيلم قصة سارة الزبيدي، وسيناريو وحوار سيف صلاح وسارة الزبيدي، وإخراج سيف صلاح، وإنتاج منظمة حقوق المرأة العراقية

الكلمات المفتاحية

منظمة حقوق المرأة العراقية قضايا المرأة سارة الزبيدي تمارا عامر المرأة الفجر الفني

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