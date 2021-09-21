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حمى بلاده من الأعداء.. وزير التموين ينعى المشير طنطاوي
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:24 م
أحمد فشير
نعى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بخالص الحزن والآسي المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذي وافته المنية اليوم.
وأكد المصيلحي، أنه برحيل المشير محمد حسين طنطاوي تكون مصر قد فقدت رمزاَ من رموزها العسكرية والتي وهبت حياتها لخدمة بلدها وقائداَ حكيماَ وبطلاَ مخلصاَ يفتخر به كل أبناء وطنه، وأشار المصيلحي أن التاريخ سوف يتوقف كثيراَ أمام الدور الذي لعبه المشير طنطاوي لحماية بلدة والحفاظ عليها من الأعداء.
ويتقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بخالص التعازي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الاعلي للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة المصرية ولأسرة الراحل وذويه، وللشعب المصري العظيم داعياَ المولي ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهلة وذويه الصبر والسلوان.