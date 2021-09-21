حمى بلاده من الأعداء.. وزير التموين ينعى المشير طنطاوي

نعى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بخالص الحزن والآسي المشير محمد حسين ‏طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج ‏الحربي الأسبق الذي وافته المنية اليوم.





وأكد المصيلحي، أنه برحيل ‏المشير محمد حسين طنطاوي تكون مصر قد فقدت رمزاَ من رموزها ‏العسكرية والتي وهبت حياتها لخدمة بلدها وقائداَ حكيماَ وبطلاَ مخلصاَ ‏يفتخر به كل أبناء وطنه، وأشار المصيلحي أن التاريخ سوف يتوقف ‏كثيراَ أمام الدور الذي لعبه المشير طنطاوي لحماية بلدة والحفاظ ‏عليها من الأعداء.

ويتقدم الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بخالص التعازي ‏للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد ‏الاعلي للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة المصرية ولأسرة الراحل ‏وذويه، وللشعب المصري العظيم داعياَ المولي ان يتغمده بواسع ‏رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهلة وذويه الصبر ‏والسلوان.