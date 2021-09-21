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رياح نشطة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 06:59 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
نشرت الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس المتوقعة بداية من غد الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021م وحتى الاثنين 27 من الشهر ذاته.

وذكرت في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" اليوم الثلاثاء أنه اعتبارًا من الخميس المقبل 23 سبتمبر الجاري سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2:3 درجة مئوية.

حالة الطقس نهارًا:

طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

حالة الطقس ليلًا

معتدل على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح على بعض المناطق المتقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.
سقوط الأمطار يومي الخميس والجمعة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة من 30 إلى 60%.

الكلمات المفتاحية

الطقس الشبو الارصاد

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