Advertisements

شذى تطرح أحدث أغانيها "اشتغاله ولا لأ"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:01 م
شذى
شذى
يارا أحمد


طرحت الفنانة شذى أحدث أغنياتها " اشتغاله ولا لأ"، اليوم الثلاثاء، عبر قناة كاسيت على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية والإذاعات المختلفة.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو.

وطرحت شذى مؤخرا أغنية "مقلوبة حياتي"، وهي من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

يذكر أن شذى بدأت في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، مع المنتج محمد حامد وشركة «كاسيت»، والمقرر أن يُطلق خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن 6 أغنيات تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة.

وصرح المنتج محمد حامد بأنه سيقدم شذى بألبومها الجديد في شكل مختلف، حيث من المقرر أن يتعاونا في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ومدين، وتوما، وتميم، وعمرو إسماعيل.

الكلمات المفتاحية

شذى الفجر اغنية اشتغالة ولا لا اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يومين

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يرد على شائعات رحيل الجوهرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

الأخطبوط.. تطور مثير في صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الطلائع في السوبر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

شذى تطرح بوستر أحدث أغنياتها " مقلوبة حياتي" تمهيدا لطرحها خلال أيام

شذى تطرح برومو أغنيتها الجديدة " مقلوبة حياتي"

فيديو .. شذى تطرح أحدث أغنياتها "مقلوبة حياتي"

"مقلوبة حياتي" لشذى تتخطى مليون مشاهدة عبر يوتيوب

"مقلوبة حياتي" لشذى تتخطى مليون مشاهدة عبر يوتيوب

شذي تتعاون مع عزيز الشافعي في أغنية جديدة (تفاصيل)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

05:50 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements