شذى تطرح أحدث أغانيها "اشتغاله ولا لأ"





طرحت الفنانة شذى أحدث أغنياتها " اشتغاله ولا لأ"، اليوم الثلاثاء، عبر قناة كاسيت على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية والإذاعات المختلفة.



الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو.



وطرحت شذى مؤخرا أغنية "مقلوبة حياتي"، وهي من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.



يذكر أن شذى بدأت في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، مع المنتج محمد حامد وشركة «كاسيت»، والمقرر أن يُطلق خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن 6 أغنيات تشمل أشكالًا غنائية وموسيقية مختلفة.



وصرح المنتج محمد حامد بأنه سيقدم شذى بألبومها الجديد في شكل مختلف، حيث من المقرر أن يتعاونا في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم عزيز الشافعي، ومحمد يحيى، ومدين، وتوما، وتميم، وعمرو إسماعيل.

