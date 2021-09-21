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في ذكرى وفاتها.. فايزة أحمد من النجوم اللاتي غنوا لكافة أفراد الاسرة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:18 م
فايزة أحمد
فايزة أحمد
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى وفاة المطربة الكبيرة فايزة أحمد، الملقبة بـ" كروان الشرق" وهي واحدة من أهم نجمات زمن الفن الجميل.

استطاعت فايزة أحمد، أن تخطف قلوب المصرين، بل والعرب أجمع، حيث كانت تتميز بنبرة صوت فريدة من نوعها وقوية.

تعتبر فايزة أحمد، من النجوم اللاتي غنوا لكافة أفراد الاسرة، فمن منا لا يتذكر أغنية "ست الحبايب" الأغنية المزروعة بقلوبنا قبل عقولنا.

كما غنت للأخ بأغنية "يا حبيبي يا اخويا"، بالإضافة إلى أغنيتها الشهيرة للأب "تعالالي يابا" حيث تعتبر المطربة التي ذكرت الأب بأحد أغانيها، فضلًا عن أغنية "بيت العز" الشهيرة.

وصف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فايزة أحمد أنها "خليفة أم كلثوم"، معللة بذلك قوة صوتها الذي يتميز بالحنان، صوتها العاطفى يشبه فى جماله "الكريستال المكسور"،ولحن لها عدة أغنيات مثل:"تهجرني بحكاية، تراهني، حمال الأسية، وقدرت تهجر".

"لا ياروح قلبي" كانت الأغنية الأخيرة لكروان الشرق من كلمات حسين السيد وألحان رياض السنباطي، وعُرفت بـ"الأغنية اليتيمة"، حيث مات شاعرها وملحنها قبل أن تغنيها فايزة أحمد.





الكلمات المفتاحية

يا حبيبي يا أخويا محمد عبد الوهاب كروان الشرق فايزة أحمد ست الحبايب بيت العز الفجر الفني

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