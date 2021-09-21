وديًا.. الداخلية يفوز على بني سويف



فاز فريق الداخلية بقيادة سيد عيد على نظيره بني سويف، في المباراة التي أقيمت عصر مساء الثلاثاء، بنتيجة هدف نظيف سجله إسماعيل بامبا، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.



ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره النجوم واتحاد الشرطة، وذلك في الأيام التالية الأربعاء والخميس .



وخاض فريق الداخلية عدة مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد الجديدة حيث فاز على النصر الكويتي 2/1 وخسر من العبور 2/1 وتعادل مع حرس الحدود 0/0 ومع بنها 1/1 وتغلب الداخلية على اتحاد الشرطة 0/2، وتعادل مع بلدية المحلة 1/1، وفاز على ألماظة 0/3، فاز على فريق أسوان 0/1 .



وتضم قائمة الفريق الأولي كلا من : رضا السيد، محمود حمدي، طارق الكومي، محمود شديد، سمير فكري، محمود طلعت، مؤمن عاطف، محمود عبد للحكيم، إسماعيل بامبا، أسامة كاچو، هارون إسماعيل، مصطفى ابراهيم، أحمد الامور، عبدالعزيز السيد، كريم مواليد 99.



وتعاقد فريق الداخلية مع كلا من: بركات حجاج، محمد جمال حارس مرمى، أحمد كمال لاعب بتروجيت، وثنائي غزل المحلة محمد سامي، محمد حمدان .