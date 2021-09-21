"مشاجرة في ليلة حمراء".. فك لغز العثور على جثة سيدة بمدق ترابي في كرداسة

مطلع الشهر الجاري عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة ثلاثينية "حامل" مقتولة بطريق صفط اللبن كرداسة، وتحديدا بمدق ترابي، ترتدي "قميص نوم حريمي"، وملفوفة بملاءة.



معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر، بينت وجود آثار ضرب بمنطقة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم فضلا عن وشم على يديها وذراعها بمنطقة الكتف.



شكل اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة فريق بحث جنائي، ترأسه نائبه اللواء عاصم أبو الخير، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لتحديد هوية المجني عليها وسرعة ضبط مرتكب الجريمة للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ومعرفة دوافعه حول ارتكابها.



تحرياتها المباحث الجنائية برئاسة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى أن القتيلة تبلغ من العمر 38 سنة، أصل إقامتها محافظة أسيوط، حضرت إلى القاهرة مؤخرا بعد انفصالها عن زوجها.



قبل فترة ليست بقصيرة تعرفت الثلاثينية على جامع قمامة عمره 27 سنة، مقيم قرية بني مجدول بدائرة المركز.



عرض العشريني على السيدة الإقامة رفقته مدعيًا أنها زوجته.. "هنقول للناس انك مراتي علشان محدش يتكلم".



استمرت العلاقة الغير شرعية بين الثلاثينية وجامع القمامة، أيام وليالي طوال، حتى أثمرت بحملها سفاحا منه.



يوم الجريمة وقعت مشادة كلامية حادة بينهما اعتدى خلالها العشريني على عشيقته بالضرب بـ"حزام" ودفع رأسها بقوة فارتطمت بالأرض، حتى أصيبت الثلاثينية بحالة إعياء شديدة خلدت بعدها إلى النوم إلى جوار عشيقها الذي فوجئ بوفاتها صباح اليوم التالي.



مكالمة هاتفية أجراها العشيق بشقيقه، ليطلب منه مساعدته في التخلص من الجثة، وفور حضوره حملا الجثة وتخلصا منها بمكان العثور عليها.



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث المركز، ومعاونه الرائد أحمد فايز من ضبط المتهم الرئيسي وشقيقه، واقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمناقشتهما اقرا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





لم تكن تعلم السيدة الثلاثينية العمر، أن علاقتها الغير شرعية بعشيقها التي استمرت أيام وليالي طوال، ستنتهي بمشاجرة بينهما في الليل، قبل أن يتخلص من جثتها بـ" قميص نوم حريمي" بمدق ترابي بطريق مركز كرداسة شمال الجيزة.