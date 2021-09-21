"الرياض الخضراء" ترسم خريطة السعودية بالأشجار المحلية

تشارك "الرياض الخضراء" في احتفالات اليوم الوطني 91 للمملكة، من خلال إطلاق مبادرة بيئة مستدامة بعنوان "خضراء يا دارانا" وتتمثل المبادرة في رسم شكل خريطة المملكة بزراعة الأشجار المحلية في لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة .

واختار "الرياض الخضراء" موقع تنفيذ مبادرته في منطقة بنبان شمال مدينة الرياض، داعية المواطنين والمقيمين للمشاركة في هذه المبادرة من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: https://ce.riyadhgreen.sa.

يذكر أن مبادرة "خضراء يا دارنا "ستنطلق خلال يومي الخميس والجمعة القادم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.