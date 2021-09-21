عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بالإبقاء على الثلاثي إسلام جابر وعمر السعيد وأحمد أبو الفتوح في الموسم المقبل وغلق الباب بشكل نهائي على رحيلهم.





جاء قرار كارتيرون بسبب العقوبة الموقعة على النادي من جانب الفيفا بإيقاف القيد لمدة فترتين، وهو الأمر الذي يهدد إبرام أي صفقات جديدة.





كارتيرون يرفض رحيل ثلاثي الفريق





وأوصى كارتيرون ببقاء الثلاثي وعدم التفريط في أي منهم مهما كان المقابل المادي المعروض على النادي.





وتلقى الزمالك صدمة كبيرة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بوقف القيد لمدة فترتين، بسبب قضية حسام أشرف لاعب الفريق.





ورفض كارتيرون رحيل أي من لاعبي الفريق في الوقت الحالي لحين حل أزمة القيد خوفاً من رحيل أي لاعب وصعوبة تعويضه بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



