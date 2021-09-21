Advertisements

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:29 م
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بالإبقاء على الثلاثي إسلام جابر وعمر السعيد وأحمد أبو الفتوح في الموسم المقبل وغلق الباب بشكل نهائي على رحيلهم.

جاء قرار كارتيرون بسبب العقوبة الموقعة على النادي من جانب الفيفا بإيقاف القيد لمدة فترتين، وهو الأمر الذي يهدد إبرام أي صفقات جديدة.

كارتيرون يرفض رحيل ثلاثي الفريق 

وأوصى كارتيرون ببقاء الثلاثي وعدم التفريط في أي منهم مهما كان المقابل المادي المعروض على النادي.

وتلقى الزمالك صدمة كبيرة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بوقف القيد لمدة فترتين، بسبب قضية حسام أشرف لاعب الفريق.

ورفض كارتيرون رحيل أي من لاعبي الفريق في الوقت الحالي لحين حل أزمة القيد خوفاً من رحيل أي لاعب وصعوبة تعويضه بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الكلمات المفتاحية

غياب الزمالك الزمالك يجدد الزمالك أخر اخبار الزمالك

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

الأخطبوط.. تطور مثير في صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الطلائع في السوبر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 16 ساعة

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يومين

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يرد على شائعات رحيل الجوهرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

"مجزرة يناير".. الزمالك يرحب برحيل 3 نجوم في الشتاء

أهم أخبار الزمالك اليوم السبت 22-12-2018

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: حسم موقف نجم الفريق من الرحيل.. حقيقة ضم نجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري الأبطال

أخبار الزمالك اليوم الخميس: التضحية بثنائي الفريق لضم الكارتي.. الحرمان من 3 فترات انتقالات.. فرمان ناري لمرتضى منصور

كارتيرون يقرر رحيل ثلاثي الزمالك في الصيف

كارتيرون يرفض رحيل ثلاثي الزمالك في الميركاتو الحالي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

05:50 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements