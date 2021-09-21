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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:29 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
علي ماهر حلمي
يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب اولد ترافورد بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد قد حقق فوزا صعبا على حساب نظيره فريق وست هام بنتيجة هدف مقابل لاشيء فى الجولة الماضية.

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