كلام في الكورة مع إيناس الليثي.. ممكن أقدم برنامج رياضي بس بشروط

على طريقة كرة القدم هنسالك أسئلة سريعة وجاوبي عليها في أي مجال في حياتك :-

على طريقة كرة القدم هنسالك أسئلة سريعة وجاوبي عليها في أي مجال في حياتك :-

اي تصرف جارح بدون قصد أو موقف سخيف من شخص مقرب..

اي تصرف جارح بدون قصد أو موقف سخيف من شخص مقرب..

من يفشل في استغلال الفرصة عليه أن يتحمل قسوة ضربة الجزاء..

من يفشل في استغلال الفرصة عليه أن يتحمل قسوة ضربة الجزاء..

الكورة فيها تقنية حديثة اسمها ال var وهو إعادة اللعبة كذا مرة.. أية الحاجة اللي حصلت في حياتك ومحتاجة انك تعديها تاني وتالت عشان تاخدي القرار المناسب؟