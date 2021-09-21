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كلام في الكورة مع إيناس الليثي.. ممكن أقدم برنامج رياضي بس بشروط

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
مايكل مجدي
هي أحد الوجوه الجميلة التي ظهرت على الشاشة الصغيرة خلال السنوات الأخيرة حيث تميزت بإطلالة جذابة وقدمت نجاحا ملحوظا من خلال العمل في أكثر من محطة فضائية.

هي المذيعة الشابة إيناس الليثي التي تخرجت من إعلام القاهرة قسم إذاعة وتليفزيون، ثم عملت سريعا في مجال الميديا خارج مصر في mbc groub في دبي .. كما عملت مذيعه راديو باذاعه بانوراما fm.

كلام في الكورة مع إيناس الليثي.. ممكن أقدم برنامج رياضي بس بشروط
نجحت أيضا في تقديم نفسها بشكل جيد من خلال قنوات كبري منها المحور ودريم والنهار وأخيرا cbc في العديد من المجالات منها الطبيه والفنيه والاقتصادية..

إيناس التي عملت لفترة بسيطة في التمثيل حاورها "الفجر" حول الجانب الرياضي من حياتها وما أهمية الرياضة في الحفاظ على مظهرها أمام الكاميرا وكذلك في تطوير شخصية الإعلامي بشكل جيد كما كشفت لنا عن انتمائها الرياضي داخل وخارج مصر :



اولا.. قوليلنا إيه أهمية الرياضة في حياتك وهل بتلعبي رياضة معينة بشكل دوري؟
بالتأكد لها دور مهم في حياتي لكني لست مواظبة بشكل دوري على لعبة رياضية بعينها ..


بتروحي الجيم وآخر مرة روحتي امتى؟
على الأقل مرتين أو تلاتة أسبوعيا وحريصة على الحفاظ على لياقتي البدنية بشكل كامل..


اية موضوع اليوجا ده بقى؟
بالنسبالي ممارستها أمر هام جدا تزيد من سلامي الداخلي..


اكلك صحي ولا مش بانتظام؟
بالتأكيد حريصة على الاكل الصحي والتنسيق بين نظامي الغذائي والرياضي أمر هام وضروري في حياتي..
كلام في الكورة مع إيناس الليثي.. ممكن أقدم برنامج رياضي بس بشروط
تعالى نروح للكورة بقى.. بصراحة كدة بتشجعي مين؟
انتمائي لمنتخب مصر في المقام الأول ولست متحمسة لفريق بعينه..


امتى آخر مرة روحتي الاستاد؟
كنت حريصة على الذهاب لتشجيع المنتخب خلال كأس الأمم الأفريقية في ٢٠١٩..


عندك تيشرت فريق عالمي في البيت؟
برشلونة بالطبع فريقي المفضل.


لو جاتلك الفرصة تحضري ماتش في أوروبا مين اللاعب العالمي اللي ممكن تحضري ليه ماتش وتلبسي التيشيرت بتاعه؟
بالتأكيد ليفربول اتمنى حضور مباراة في انفيلد معقل الفريق ومتابعة محمد صلاح واجهة الكرة المصرية المشرفة..


شايفة نجاح محمد صلاح في أوروبا ازاي؟ وازي نستغل وصوله للعالمية في تسويق اسم مصر دوليا؟
شخص رائع جدا اشتغل على نفسه بشكل جيد وصنع شعبية عظمية داخل وخارج مصر، يكفي احترامه لنفسه وحبه لبلده، واتمنى ان يكون متواجد في أي حدث تاريخي لمصر نظرا كونه أحد أبرز الشخصيات المصرية التي طرقت أبواب العالمية..


ايناس وجه جميل جدا بشاهدة الكثيرين.. لو جت لك الفرصة تشاركي في عمل فني سينمائي أو درامي خاص بالكورة أو غيرها توافقي؟
درست لفترة في معهد الفنون المسرحية لكني لم استمر ولست مهووسة بالفن، مقتنعة بعملي الإعلامي واراي انه رسالة هامة للمجتمع، احد الظهور في الميديا بشخصيتي الطبيعية، اركز في الاعلام بشكل مكثف ومازلت انتظر الفرصة الحقيقة للتعبير عن كل قدراتي الإعلامية..


زمان كان في لاعيبة دخلوا مجال التمثيل زي إكرامي وجمال عبد الحميد.. مين اللاعب المصري اللي شايفة انه ممكن يكون ممثل شاطر دلوقتي؟
ممكن اختلف في الإجابة أرى أن يعمل كل شخص في تخصصه من الأفضل أن يظل اللاعب في مجاله والفنان في مجاله.. باستثناء إكرامي وجمال عبد الحميد لم أجد لاعب كرة نجح بقوة في مجال التمثيل..


اخيرا ايناس ممكن تقدم برنامج رياضي ولا بتفضلي التخصص؟
من الممكن أن أقدم برنامج رياضي لن يكون مقتصر على كرة القدم فقط، أنا لست مذيعة رياضية في المقام الأول..

كلام في الكورة مع إيناس الليثي.. ممكن أقدم برنامج رياضي بس بشروط

على طريقة كرة القدم هنسالك أسئلة سريعة وجاوبي عليها في أي مجال في حياتك :-


تطلعي لمين إنذار؟
اي تصرف جارح بدون قصد أو موقف سخيف من شخص مقرب..


تطلعي لمين الكارت الأحمر؟
لأي إنسان موذي في العالم والنكديين بالطبع ليس لهم مكان في حياتي..


تحسبي على مين ضربة جزاء؟
من يفشل في استغلال الفرصة عليه أن يتحمل قسوة ضربة الجزاء..


الكورة فيها تقنية حديثة اسمها ال var وهو إعادة اللعبة كذا مرة.. أية الحاجة اللي حصلت في حياتك ومحتاجة انك تعديها تاني وتالت عشان تاخدي القرار المناسب؟
انا انسانة مرنة إلى حد ما حريصة على مراعاة ظروف الناس خصوصا المقربين في مسألة عدم الاهتمام لكني في نفس الوقت لا أقبل التسامح أكثر من مرة في حقوقي.

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