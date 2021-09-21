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"قاما بقتله لعلاج ابنهما".. مفاجآت جديدة في مقتل شاب وتقييده وإلقائه بنيل الوراق 

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:32 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات نيابة الوراق، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في مقتل شاب على يد عاطل وزوجته مقيد بالحبال ومخنوقا بسلك وملفوف بسجادة  وملقى بنهر  النيل بالوراق، أن المتهم وزوجته ارتكبا الواقعة بسبب تسديد قرض عليهما يصل ل"5آلاف جنيه".

وأضافت التحقيقات، أن العاطل وزوجته لديهما نجل يبلغ من العمر5 سنوات مصابًا بثقب في القلب، فقاما بأخذ قرض، وعند تعثرهم في سداده خططوا لسرقة توك توك، وبيعه لتسديد القرض.

واعترف المتهم ويدعى "أحمد" في عقده الثالث من العمر، وزوجته تدعى "سلمى" باعترافات تفصيلية، قائلًا،" أنا معرفش المجني عليه، أول مرة كنت أشوفه"، ففي يوم الواقعة في المساء كان المجني يستقل التوك توك الخاص به، فأوقفته في منطقة بشتيل وطلبت منه الذهاب لمنطقة إمبابة، وعقب وصولي أبلغته هجيب حاجة من المنزل، وطلبت منه الصعود للشقة لنقل بعض المتعلقات، فغافلته أنا وزوجتي وقتلناه خنقًا وقيدناه بحبل ووضعناه في سجادة لإلقائه.

وأضاف المتهم، أنه ارتكب هذه الواقعة لسرقة التوك توك الخاص بالشاب، وقام المتهم بنقل الجثة في التوك توك وإلقائها في نهر النيل.

وأفادت التحقيقات، أن الشاب المجني عليه مقيد بالحبال في القدم، ومخنوقًا بسلك كهربائي (كبير)، وملفوف بسجادة وملقى في نهر النيل بالوارق.

أمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، بحبس عاطل وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب لسرقة التوك توك الخاص به والقائه بنهر النيل بالوراق.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما أمرت بأخذ بصمات من الشاب للوصول لهويته.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات، لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية، مقيد بالحبال طافية بنهر النيل في الوراق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل في الوراق. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب مجهول الهوية، مقيد بالحبال، وملفوف بسجادة. 

تم نقل الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

الكلمات المفتاحية

نيل الوراق قتل حبس عاطل وزوجته

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