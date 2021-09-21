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حلمي عبد الباقي لـ"الفجر الفني": هاني شاكر حقق نجاحات كبيرة و تكريمه في "مهرجان الدراما" للوطن العربي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:47 م
حلمي عبدالباقي
حلمي عبدالباقي
مي مرسي_تصوير: بلال أحمد
حرص المطرب حلمي عبد الباقي على حضور فعاليات مهرجان الدراما العربية، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من نجوم الفن.

والتقى "الفجر الفني" بالفنان حلمي عبد الباقي والذي كشف عن سبب حضوره المهرجان وهو تكريم نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر حيث وصفه بأنه تاريخ كبير لمصر، ويعد تكريمه لـ الوطن العربي بأكمله.

وأضاف متحدثا عن الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر قائلا أنه كان من المهم حضوره المهرجان، للنجاحات الكبيرة التي حققها "شاكر" وتكريمه على ذلك.

وحرص على حضور مهرجان الدراما العربية، عدد من الفنانين منهم درة،وإلهام شاهين وحنان مطاوع، وحلمي عبد الباقي وطارق الشناوي، وبشرى، وروجينا وحمادة هلال.

الكلمات المفتاحية

هاني شاكر مهرجان الدراما العربية حلمي عبد الباقي اخبار الفجر الفني

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