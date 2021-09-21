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"علاقة غير شرعية".. مفاجآت بمقتل سيدة وإلقائها بقميص نوم في الطريق بكرداسة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:49 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة عن تفاصيل مقتل سيدة حامل وملفوفة بملاءة وملقاة بقميص النوم بطريق صفط اللبن، أن وراء ارتكاب الجريمة، عامل وشقيقه، بسبب علاقة آثمة بينهما.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم بينه وبين المجني عليه علاقة نسب، فإنه شقيق زوجة شقيق المجني عليه، فعندما علم بحملها نتيجة علاقة آثمة قرر التخلص منها، بمساعدة شقيقه.

كشفت معاينة النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن  تفاصيل العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية لا تحمل أوراق تبين هويتها مقتولة وملقأة بملابسها الداخلية وملفوفة داخل ملاية بمدق ترابي بدائرة مركز شرطة كرداسة، أن السيدة مصابة في الرأس والقدم، بالإضافة لآثار كدمات متفرقة بجسدها.

وأفادت معاينة النيابة، أنه بفحص جثة السيدة، تبين وجود وشم على ذراعيها الاثنين، وهو عبارة عن "وشم كلمات".

وأفادت التحقيقات، أنه بكشف مفتش الصحة عليها، تبين أن السيدة المعثور عليها حامل في شهرها الثالث أو الرابع.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة

البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة سيدة ملقأة بمدق ترابي بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة سيدة ملفوفة داخل ملاية ترتدي ملابس داخليه "قميص نوم" ومقتولة ولا تحمل أوراق تدل على هويتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

مقتل سيدة مفاجآت كرداسة

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مفاجآت في واقعة العثور على جثة سيدة ملفوفة بملاءة بكرداسة

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