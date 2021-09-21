المنيا يفوز على القوصية استعدادا للموسم الجديد







فاز فريق المنيا، على حساب نظيره ريق القوصية، بثلاثية نظيفة، في المباراه التي جمعتهما على ملعب نادي المنيا الرياضي، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2021\2022.



أفتتح أحمد ترك الأهداف للفريق المنياوي في الدقيقة الخامسه من عمر الشوط الأول، قبل أن يعود نفس اللاعب لإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول لينتهي الشوط الاول بتقدم المنيا بهدفين نظيفين، وشهد الشوط الثاني إحراز الفريق المنياوي للهدف الثالث، عن طريق اللاعب أحمدأشرف من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز المنيا بثلاثية نظيفة.



وشهد الشوط الثاني مشاركه العديد من اللاعبين وهم محمد عبدالرحيم وبسام قاعود، وأحمد أشرف، وأحمد مفتاح، ومحمد هشه، وعمرو نور، مكان كل من محمد كوفي، وبدوي عاشور، وعبدالمنعم رجب، ومصطفي شعبان الشيبكشي، ومحمود عيد بليه، وأحمد ترك.



دخل المنيا الشوط الأول بتشكيل ضم كل من : محمد عبد الوهاب، أحمد جمال، عمار محسن، برسوم محروس، عبدالمنعم رجب، مصطفى شعبان الشيبكشي، حمادة اسيان، محمود عيد بلية، بدوي عاشور، محمد كوفي، أحمد ترك.