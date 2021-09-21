بكلمات مؤثرة.. وكيل مجلس الشيوخ تنعي المشير طنطاوي

نعت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، المشير الراحل محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 85 عام.





وقالت فيبي فوزي في بيان لها: "فقدت مصر اليوم رجلا من أخلص أبطالها الاوفياء، الذين حرصوا على التضحية بكل ما يملكون من أجل حماية تراب الوطن و مقدراته و شعبه، المشير محمد حسين طنطاوي".





وأكدت النائبة في بيانها، أن المشير طنطاوي استطاع أن يعبر بمصر أصعب المراحل عندما تولى المجلس العسكري الذي كان يرأسه مقاليد الحكم في البلاد.





وأضافت: "المشير الراحل تولى المسؤولية في مرحلة من أصعب المراحل و عبر بها إلى بر الأمان في وقت انهارت فيه دول و ضاعت شعوب.. وكانت رحلة عطائه ممتدة في مختلف المواقع التي تولاها إذ كان قائداً عاماً للقوات المسلحة وزيراً للدفاع و الإنتاج الحربي لأكثر من عقدين".



