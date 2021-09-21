Advertisements

رسميا.. لاعب كوكاكولا في صفوف مصري السلوم

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


نجح نادي مصري السلوم في التعاقد مع محمود صبري لاعب كوكاكولا لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

وكان الفريق قد نجح في التعاقد مع أحمد عيد حارس كوكاكولا ، وسيد حمدي مهاجم بورتو، ومحمود عبد المنصف حارس الجزيرة، وكاظيم باليمو لاعب سيراميكا في إطار سياسة الشركة الراعية للفريق لتدعيم الفريق بصفقات قوية .

يذكر أن الفريق قد خاض أولي تدريباته تحت القيادة الجديدة للجهاز الفني بقيادة رضا الفداوي الجمعه على ملعب الحرس بألماظة ضمن الاستعداد لمواجهة كفر الشيخ بالجولة الأولى من دوري القسم الثاني.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من رضا الفداوي مديرا فنيا ومحمد فتحى مدرب عام وحمد صالح و وحيد صادق مدربين وصبحي توفيق مدرب حراس مرمى وأحمد إبراهيم مدير إدارى.

وكانت شركة "ألو إيجيبت" قد حصلت على حقوق رعاية الفريق ووضعت الشركة الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة .

ويبدأ الفريق مشواره بالقسم الثاني يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري باستضافة فريق كفر الشيخ في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة .

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الطلائع في السوبر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأخطبوط.. تطور مثير في صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يومين

ريال مدريد يرد على شائعات رحيل الجوهرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

05:50 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements