Advertisements

تعرف على تفاصيل مباراة برشلونة القادمة بالدوري الأسباني

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:59 م
برشلونة
برشلونة
هايدي يسري

يواجه فريق برشلونة، يوم الخميس ، فريق قادش ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الأسباني.

 

موعد المباراة..

ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، في منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

 

معلق المباراة والقناة الناقلة لها..

سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 1 HD ، وسيعلق عليها المقدم “حفيظ دراجي”

 

ترتيب الفريقين بالدوري..

يحتل فريق برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 8 نقاط، بينما يكون فريق قادش في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

 

نتائج آخر مواجهات بين الفريقين..

يتفوق فريق برشلونة على فريق قادش في آخر 4 مواجهات جمعت بينهم، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وهي آخر لقاء جمع بينهم بالدوري الأسباني، وانتهت بنتيجة 1‪-1.

 

التشكيل المتوقع للفريق الكتالوني:

من المتوقع أن يبدء رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة المباراة، بطريقة اللعب 4-4-3 ويكون كالآتي:

 

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: أراخو، جيرارد بيكيه، جارسيا، جوردي ألبا.

في خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، بيدري.

في خط الهجوم: مفيس ديباي، لوك دي يونج.

الكلمات المفتاحية

رياضة برشلونة الفجر أخبار برشلونة اليوم أخبار برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يومين

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 21 ساعة

الأخطبوط.. تطور مثير في صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

ريال مدريد يرد على شائعات رحيل الجوهرة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الطلائع في السوبر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة قادش بالدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

مفاجآة كومان في تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد

تشكيل برشلونة المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع ضد خيتافي فى الدوري الإسباني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل.. الزمالك يتراجع عن قرار رحيل ثلاثي الفريق

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

03:59 م

عاجل.. تشكيل طلائع الجيش الرسمي ضد الأهلي في السوبر المصري

05:50 م

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements