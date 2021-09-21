تعرف على تفاصيل مباراة برشلونة القادمة بالدوري الأسباني

يواجه فريق برشلونة، يوم الخميس ، فريق قادش ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الأسباني.

موعد المباراة..

ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، في منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

معلق المباراة والقناة الناقلة لها..

سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 1 HD ، وسيعلق عليها المقدم “حفيظ دراجي”

ترتيب الفريقين بالدوري..

يحتل فريق برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 8 نقاط، بينما يكون فريق قادش في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

نتائج آخر مواجهات بين الفريقين..

يتفوق فريق برشلونة على فريق قادش في آخر 4 مواجهات جمعت بينهم، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وهي آخر لقاء جمع بينهم بالدوري الأسباني، وانتهت بنتيجة 1‪-1.

التشكيل المتوقع للفريق الكتالوني:

من المتوقع أن يبدء رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة المباراة، بطريقة اللعب 4-4-3 ويكون كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: أراخو، جيرارد بيكيه، جارسيا، جوردي ألبا.

في خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، بيدري.

في خط الهجوم: مفيس ديباي، لوك دي يونج.