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الأهلي يحدد موعد إنهاء أزمة أجايي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 07:59 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر

 

يعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي جلسة مع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم عقب مباراة السوبر لحل أزمة الأخير بعد وضعه في قائمة الانتظار.

 

الأهلي ينهي أزمة أجاي بعد لقاء السوبر

 

وكان الأهلي قد منح اللاعب النيجيري 220 ألف دولار مقدم تعاقده المقدرة ب25% من قيمة العقد، تجنبا لتقدم أجاي بأي شكوى بعدم حصوله على مستحقاته.

 

وقرر الحنوب أفريقي بيتسو موسياني المدير الفني للمارد الأحمر الاستغناء عن خدمات اللاعب في الموسم القادم، مما أجبر مسئولو الأهلي على وضعه في قائمة الانتظار.

 

 

ويلتقي الأهلي اليوم مع الجيش في نهائي السوبر المصري في المباراة المقر لها على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

الكلمات المفتاحية

نهائي السوبر رياضة الفجر الاهلي أجايي

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