وكالة الفضاء المصرية: إطلاق 3 أقمار صناعية في 2022

قال الدكتور محمد القوصي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، إن مصر تعاقدت على إطلاق 3 أقمار صناعية في 2022، مشيرًا إلى أن هذه الأقمار صناعة مصرية بالكامل بدون أي خبرة أجنبية.



وتابع "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الإطلاق يتم من خلال أماكن معينة من الكرة الأرضية، وهذه الأماكن محدودة، وتمثل في كازخستان، وبعض الدول الاخرى، والتكلفة المادية كبيرة، ولا يمكن إنشاء قواعد للإطلاق لقمر أو اثنين من الناحية المادية.



ولفت إلى أن مصر ستطلق قمرا للاستشعار عن بعد، وتجميع هذا القمر سيكون في مصر، مضيفًا أن كل الأقمار الصناعية المصرية تدار بخبرة مصرية بنسبة 100%، فالوكالة لديها 150 متخصصًا في الفضاء، معقبًا: "مصر تضم الكثير من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الفضاء"

