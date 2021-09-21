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إلهام شاهين تكشف مفاجأة حول الهدف الرئيسي لمهرجان الدراما العربية

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 09:12 م
الهام شاهين
الهام شاهين
مي مرسي_تصوير: بلال أحمد
حضرت الفنانة إلهام شاهين، مهرجان الدراما العربية، والذي أقيم يوم الأحد الماضي بدار الأوبرا المصرية وذلك بحضور عدد من نجوم الفن.

والتقى "الفجر الفني" بالفنانة إلهام شاهين، والتي كشفت عن مهرجان الدراما العربية قائله أن هدف المهرجان ترجمة الأعمال الفائزة في المهرجان بكل لغات أوروبا، وذلك لإعادة هيبة اللغة العربية، ولكي يعايش الجميع اللغة العربية حيث تتم الترجمة بالطريقة المكتوبة.

وحرص على حضور مهرجان الدراما العربية، عدد من الفنانين منهم درة،وإلهام شاهين وحنان مطاوع، وحلمي عبد الباقي وطارق الشناوي، وبشرى، وروجينا وحمادة هلال.

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مهرجان الدراما العربية الفجر اخبار الفجر الفني إلهام شاهين

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