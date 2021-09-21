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انطلاق فعاليات مؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب "YSR" السبت المقبل

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
في إطار توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتمكين الشباب في كل المجالات وتوفير منافذ مختلفة لعرض طاقاتهم ومبادراتهم كقوة بناءة وقيادة ملهمة، ينطلق مؤتمر "المسئولية المجتمعية للشباب YSR" في دورته الثانية، وذلك يوم السبت المقبل، بمنطقة الصوت والضوء بسفح أهرامات الجيزة.

وتقام الدورة الثانية للمؤتمر برعاية وحضور كل من وزارة الشباب والرياضة ،ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الهجرة، ووزارة التخطيط ، وبحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالإضافة إلى لفيف من قيادات المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بمبادرات الشباب لخدمة ودعم المشروعات.

ويشارك فى المؤتمر أكثر من ثلاثين متحدث من دول الخليج العربي، وجمهورية مصر العربية، والنماذج الشبابية ورواد الأعمال.

وتقديرا لمشاركات الشباب في المجتمع تشارك اسما رؤوف صاحبة مبادرة مصر أحلى بجانب مذيع الشارع أحمد رأفت والممثل الصاعد طارق صبرى، وتقوم كبرى شركات الإعلام المصري بتقديم تغطية واسعة لفعاليات المؤتمر ورعاية خاصة من شركات المتحدة كراعي رئيسي للمؤتمر متمثلة في قناة dmc، ورشركة رادا للعلاقات العامة.

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