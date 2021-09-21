طارق الشناوي لـ"الفجر الفني": تامر محسن "أسطى" في "لعبة نيوتن" وأرى تطور في الدراما

حرص الناقد الفني طارق الشناوي على حضور مهرجان الدراما العربية، والذي أقيم مساء يوم الأحد بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



والتقى "الفجر الفني" بالناقد طارق الشناوي، والذي عبر عن سعادته الشديدة لمشاركته في مهرجان الدراما العربية، وأكد أنه عاصر ميلاد المهرجان بمعهد العالم العربي بباريس.



وتابع "الشناوي" مؤكدا أن الدراما تطورت بشكل كبير سواء على المستوى التقني أو الكتابة، كما أن الورش الفنية لا يمكن الحكم عليها حيث يعتمد العمل الفني على المخرج، كمسلسل "لعبة نيوتن" في السباق الرمضاني الماضي والذي أخرجه بهذا الشكل المبهر المخرج تامر محسن كما وصفه بأنه "أسطى" لإدارته العمل.



