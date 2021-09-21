موسى: المشير طنطاوي حمى الوطن من الخونة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة تحدث قبل 25 يناير بأسبوعين عن الخونة في الداخل والمتآمرين على الدولة موضحا: "كان المشير طنطاوي في لقاء بالجيش الثالث الميداني وحذر من خونة الداخل".



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبى قناة "صدى البلد أن القوات المسلحة تحملت الكثير، وامتصت الغضب ومنعت حدوث حرب أهلية التي كانت من الممكن أن تنهي الدولة خاصة مع دخول كميات كبيرة من الأسلحة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.



"وأشار الإعلامي إلى أن الجماعة الإرهابية كانت تستهدف مواجهة الجيش عقب الانتهاء من الشرطة آنذاك، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تحملت السباب والشتائم؛ ولم تواجه أي شخص في الشارع بل امتصت الغضب.



وتابع: "المشير طنطاوي وقيادات القوات المسلحة قاموا بحماية الوطن من المخططات الإرهابية"، لافتا إلى أن المخطط على مصر في ذلك الوقت حصارها وتدخلات خارجية وأطماع بجانب تفكيك القوات المسلحة.

