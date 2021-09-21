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هداف كوكاكولا يدعم صفوف المصري بالسلوم

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


واصل فريق المصري بالسلوم صفقاته المميزة لدعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني والذي يخوض غمار منافساته ضمن مجموعة بحري.

وقام النادي بضم جابر سالم هداف فريق كوكاكولا السابق وذلك بعد أن قام بالتوقيع على العقود بحضور وائل علاء المدير التنفيذي للنادي .

وسبق للاعب "29 سنة" أن لعب بصفوف أندية وادي دجلة وصيد المحلة وكوكاكولا كما خاض تجربة في نادي التقدم السعودي عام 2019 .

وسبق للفريق السلومي مؤخرا ضم الحارس أحمد عيد قادما من فريق كوكاكولا والحارس محمود عبدالمنصف من الجزيرة المطروحي ومحمود صبري لاعب وسط كوكاكولا .

ويستعد نادي المصري بالسلوم للقاء نظيره فريق كفر الشيخ يوم الخميس 30 سبتمبر الحالي بالجولة الإفتتاحية لمجموعة بحري .

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