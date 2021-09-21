أحمد موسى: الجيش حمى البلاد من مصير بعض الدول العربية (فيديو)



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشير محمد حسين طنطاوي فقيد الوطن والأمة والعربية، حيث كان من القادة الذين كان لهم دور كبير في حماية مصر.



وأشار إلى أن المشير طنطاوي كان بطلا حقيقيا، تولى قيادة مصر خلال أصعب فترة في تاريخها الحديث، ولم يستسلم، بل كان صاحب رؤية.

ولفت إلى أن قبل 25 يناير بأسبوعين، كان المشير طنطاوي في لقاء بالجيش الثالث الميداني وحذر من خونة الداخل.



وأكد الإعلامي أنه كان يراد لمصر الدخول في حرب أهلية حقيقية، كما انزلقت عدد من الدول العربية في نفق الحرب الأهلية ولكن الجيش حمى البلاد من مصير بعض الدول العربية.



واستطرد موسى، أن مصر ودعت اليوم البطل والقائد المشير حسين طنطاوي، موضحا أنه تم تشييع جثمانه في جنازة مهيبة حضرها الرئيس السيسي وعدد من كبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية..



طالب الإعلامي أحمد موسى، المشاهدين على الهواء بقراء الفاتحة على روح المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم.