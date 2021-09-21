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طارق الشناوي يكشف لـ"الفجر الفني" عن رأيه في الأعمال الدرامية القصيرة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 08:40 م
طارق الشناوي
طارق الشناوي
مي مرسي_تصوير: بلال أحمد
حرص الناقد الفني طارق الشناوي على حضور فعاليات مهرجان الدراما العربية، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من نجوم الفن.

وتحدث "الشناوي" مع "الفجر الفني" عن الأعمال الفنية التي تنتمي لـ5 حلقات أو 10، قائلا أن الأعمال الدرامية تعتمد على نظرية تسمى "الفطيرة" حيث أن صناع الأعمال الفنية يتعاملون بهذه النظرية والتي يتم من خلال تطويل العمل أول تقليصه في حلقات قليلة مع توصيل نفس المعنى والفكرة للجمهور.

وحرص على حضور مهرجان الدراما العربية، عدد من الفنانين منهم درة،وإلهام شاهين وحنان مطاوع، وحلمي عبد الباقي وطارق الشناوي، وبشرى، وروجينا وحمادة هلال.

الكلمات المفتاحية

مهرجان الدراما العربية طارق الشناوي بوابة اتلفجر اخبار الفجر الفني

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